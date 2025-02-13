Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начали блокировать продавцов треугольных ремней для детей на маркетплейсах

Mash: продавцов треугольных ремней для детей начали штрафовать в России
close
Sergii Kozii/Shutterstock/FOTODOM

Продавцов треугольных ремней для детей начали штрафовать и привлекать к административной ответственности и штрафам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сейчас такие «треугольники» востребованы на маркетплейсах, так как они дешевле специальных сидений и удобнее в эксплуатации. Продавцы уверяют, что накладки защищают малышей ничуть не хуже кресел.

В Росстандарте сообщили каналу, что популярная альтернатива автокреслу для ребенка небезопасна и может привести к серьезным травмам. «Направляющая лямка» нарушает регламенты безопасности, а многие магазины и вовсе предоставляют нелегальные сертификаты.

Ведомство уже добилось блокировки продавцов на маркетплейсах, а данные некоторых предпринимателей передали в МВД. Часть из них привлекли к административной ответственности и оштрафовали до 20 тыс. рублей. 

Специалисты Росстандарта отметили, что использовать треугольник запрещено, но многие водители не знают об этом и верят продавцам, покупая товар под другим наименованием. Например, вам могут предложить адаптер ремня безопасности, детское удерживающее устройство, бескаркасное детское автокресло или бустер, предупредил канал.

Ранее россиянам рассказали о главных правилах автомобильных путешествий с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами