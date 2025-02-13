В России начали блокировать продавцов треугольных ремней для детей на маркетплейсах

Продавцов треугольных ремней для детей начали штрафовать и привлекать к административной ответственности и штрафам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сейчас такие «треугольники» востребованы на маркетплейсах, так как они дешевле специальных сидений и удобнее в эксплуатации. Продавцы уверяют, что накладки защищают малышей ничуть не хуже кресел.

В Росстандарте сообщили каналу, что популярная альтернатива автокреслу для ребенка небезопасна и может привести к серьезным травмам. «Направляющая лямка» нарушает регламенты безопасности, а многие магазины и вовсе предоставляют нелегальные сертификаты.

Ведомство уже добилось блокировки продавцов на маркетплейсах, а данные некоторых предпринимателей передали в МВД. Часть из них привлекли к административной ответственности и оштрафовали до 20 тыс. рублей.

Специалисты Росстандарта отметили, что использовать треугольник запрещено, но многие водители не знают об этом и верят продавцам, покупая товар под другим наименованием. Например, вам могут предложить адаптер ремня безопасности, детское удерживающее устройство, бескаркасное детское автокресло или бустер, предупредил канал.

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