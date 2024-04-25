Россиянам рассказали о главных правилах автомобильных путешествий с детьми

Отправляясь в путешествие с ребенком на автомобиле, водители должны помнить о главном правиле – они несут ответственность за всех пассажиров. Детей можно перевозить только пристегнутыми и в сертифицированных автокреслах, подчеркнула председатель общероссийской общественной организации «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая в беседе с «Пятым каналом».

В путешествии Кульбицкая призвала строго соблюдать все правила дорожного движения, скоростной режим и не садиться на руль в состоянии стресса и усталости.

«Ключевое, что нужно помнить родителям и водителям, которые перевозят детей — это не совершать опасных маневров на дороге, к которым относятся обгон, ни в коем случае не превышать скоростной режим. Те выигранные секунды времени не стоят последствий», — подчеркнула эксперт.

С собой в дорогу она посоветовала взять воду, еду для перекусов и пакетики – на случай, если кого-то из детей укачает. Также рекомендуется иметь под рукой влажные и сухие салфетки и хорошо укомплектованную аптечку.

По возможности лучше выбирать комфортные дороги для передвижения. Специалисты привели в пример новую трассу М12, на которой находится большое количество многофункциональных зон. По словам зампреда правления «Автодора» Константина Макиева, в будущем планируется также организовать отдельные пункты питания.

«Детей всегда необходимо чем-то занять, поэтому на каждой многофункциональной зоне предусмотрены отдельные детские площадки, также внутри объектов есть отдельные детские зоны», — отметил Макиев.

Отмечается, что новая трасса также позволяет сэкономить время в пути – примерно на 2-3 часа.

Напомним, прошлым летом автомобиль стал у россиян главным транспортом для поездок на отдых. На втором месте по популярности – поезд, а каждый третий предпочитает авиаперелеты.

Туроператоры ранее назвали самый популярный у россиян регион для отдыха в мае.