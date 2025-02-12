Названы восемь минусов кроссовера Changan CS75 Plus

Автомобильный эксперт российского журнала «За рулем» назвал главные недостатки китайского кроссовера Changan CS75 Plus.

«Набор недостатков невелик. Распространенное нарекание – слабая шумоизоляция. Также владельцам непонятно, почему при общем богатстве оснащения нет, например, подогрева ветрового стекла, руля, задних сидений и нет электропривода багажника. Защиты картера тоже нет.

Часто выходит из строя система контроля давления в шинах (TPMS). Кроме того, автомобиль расходует в городских пробках 14-15 литров топлива на 100 км.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы четыре недостатка внедорожника Tank 300.