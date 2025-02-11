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Стало известно, когда в России появится новый кроссовер от бренда SWM

Российские продажи кроссовера SWM G03F начнутся в мае 2025 года
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SWM

Автомобильный бренд SWM в мае-июне 2025 года выведет на российский рынок новый кроссовер G03F. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Китае SWM G03F называется Big Tiger. Длина автомобиля составляет 4605 мм, салон рассчитан на пятерых или семерых пассажиров, включая водителя. На домашнем рынке базовая версия представлена с атмосферным мотором объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Кроме того, в ближайшее время на российском рынке будет представлена обновленная флагманская модель SWM G01F.

В настоящее время модельный ряд SWM в России представлен тремя кроссоверами с индексами G01, G01F и G05 Pro.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее сообщалось, что Xiaomi планирует начать продажи автомобилей в России.

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