Xiaomi планирует начать продажи автомобилей в России

На российском рынке могут официально появиться электромобили Xiaomi. Это следует из заявления концерна Sinomach Auto.

«Сейчас достигнуто согласие на мировом уровне. Что касается России — будем анализировать», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Sinomach Auto о планах по выводу машин Xiaomi на рынок России.

Сейчас электромобили Xiaomi продаются на российском рынке только по «серому» каналу физлицам без технической поддержки, обновления программного обеспечения и официальной гарантии.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

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