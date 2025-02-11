Россиянам назвали пять авто, которые могут проехать 400 тысяч км без ремонта

Автомобилисты особенно ценят модели, способные преодолеть 400 тыс. км без капитального ремонта. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

«Renault Logan, Sandero и Megane с двигателем K4M 1.6 16V демонстрируют впечатляющую долговечность. Этот мотор, появившийся в 1999 году, развивает мощность от 100 до 115 лошадиных сил. При заявленном производителем ресурсе в 250 000 километров двигатель способен преодолеть отметку в 400 000 километров при должном обслуживании», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, автомобиль Toyota RAV4 с двигателем 3ZR-FAE объемом 2.0 л имеет мощность 148-158 л.с. Владельцы отмечают возможность пробега до 380—420 тыс. км при должном обслуживании. Одним из надежных также считается Toyota Land Cruiser Prado с двигателем 1GR-FE 4.0. При регулярном техобслуживании, слежении за чистотой системы охлаждения и своевременной очистке дроссельной заслонки двигатель данной модели способен преодолеть более 400 тыс. км без ремонта.

Антюфьев отмечает автомобили Mitsubishi Lancer и Outlander с двигателем 4B11 объемом 2.0 л. При заводском ресурсе в 250 тыс. км машина может преодолевать более 350 тыс. км. Эксперт уточнят, что к 150 тыс. км может потребоваться замена цепи ГРМ. Преодолеть 400 тыс. км без капитального ремонта могут Honda CR-V и Accord. При этом эксперт отмечает, что использование качественного масла и регулярность его замены могут продлить срок службы мотора.

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