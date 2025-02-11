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Россиянам назвали пять авто, которые могут проехать 400 тысяч км без ремонта

Автоэксперт Антюфьев: Renault Logan демонстрирует впечатляющую долговечность
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Renault

Автомобилисты особенно ценят модели, способные преодолеть 400 тыс. км без капитального ремонта. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

«Renault Logan, Sandero и Megane с двигателем K4M 1.6 16V демонстрируют впечатляющую долговечность. Этот мотор, появившийся в 1999 году, развивает мощность от 100 до 115 лошадиных сил. При заявленном производителем ресурсе в 250 000 километров двигатель способен преодолеть отметку в 400 000 километров при должном обслуживании», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, автомобиль Toyota RAV4 с двигателем 3ZR-FAE объемом 2.0 л имеет мощность 148-158 л.с. Владельцы отмечают возможность пробега до 380—420 тыс. км при должном обслуживании. Одним из надежных также считается Toyota Land Cruiser Prado с двигателем 1GR-FE 4.0. При регулярном техобслуживании, слежении за чистотой системы охлаждения и своевременной очистке дроссельной заслонки двигатель данной модели способен преодолеть более 400 тыс. км без ремонта.

Антюфьев отмечает автомобили Mitsubishi Lancer и Outlander с двигателем 4B11 объемом 2.0 л. При заводском ресурсе в 250 тыс. км машина может преодолевать более 350 тыс. км. Эксперт уточнят, что к 150 тыс. км может потребоваться замена цепи ГРМ. Преодолеть 400 тыс. км без капитального ремонта могут Honda CR-V и Accord. При этом эксперт отмечает, что использование качественного масла и регулярность его замены могут продлить срок службы мотора.

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