Названы российские цены на кроссбэк Peugeot 408X

Кроссбэк Peugeot 408X будет стоить в России от 4,7 млн рублей

В России начались продажи кроссбэка Peugeot 408X, сообщает компания «Автомобильные технологии». Машина будет предлагаться от 4,7 млн рублей.

Модель оснащена двигателем 1,6 мощностью 175 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,4 л, разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды. Объем багажника составляет 536 л при разложенных сиденьях и 1611 л при сложенных.

В оснащение входят панорамная крыша, аудиосистема с 10 динамиками, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крыше багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Ранее сообщалось, что в России весной появится новый кроссовер Chery.