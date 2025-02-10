Названы три опасности заключения мирового соглашения при ДТП

Водителя, который договорился с другим участником ДТП не оформлять его в установленном порядке, могут обвинить в оставлении места ДТП и в том, что он стал его виновником. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Водители очень любят урегулировать ДТП с помощью расписки за причиненный ущерб, но для урегулирования ДТП в ПДД такой документ не предусмотрен. И виновник, выдавший расписку, может вернуться на место аварии, вызвать полицию и указать, что второй участник с места скрылся», — рассказал Воропаев.

Второго участника, несмотря на предъявленную расписку, могут лишить прав за невыполнение требований ПДД. Кроме того, расписка не определяет виновность в ДТП, а схему аварии сотрудники ДПС будут составлять уже со слов водителя, который их вызовет, предупредил юрист.

Также пострадавший может получить от виновника деньги прямо на дороге, написать расписку, что ущерб возмещен в полном объеме, а затем обратиться в страховую компанию, где его автомобиль застрахован по каско, привел пример Воропаев.

«Страховая компания оценит этот ущерб в значительно большую сумму, выплатит ее, а затем предъявит регрессный иск виновнику», — пояснил он.

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