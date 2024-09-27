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Россиянам назвали пять причин снижения ресурса автоматической коробки передач

Авилон назвал пять причин снижения ресурса автоматической коробки передач

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Longfin Media/Shutterstock/FOTODOM

Ресурс автоматической коробки передач (АКП) может снижаться по различным причинам, в том числе, из-за использования неправильного масла, а также перегрева. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Причиной снижения ресурса «автомата» может послужить неправильное масло. Использование неподходящего трансмиссионного масла или его несвоевременная замена может привести к перегреву и износу внутренних компонентов. Высокие температуры, вызванные интенсивной эксплуатацией, например, частые буксировки или движение в тяжелых условиях, могут приводить к ухудшению свойств масла и повреждению элементов коробки», — сказал эксперт.

Также, на ресурс АКП могут влиять неисправности в системе охлаждения. Если она не работает должным образом, например, забиты радиаторы или плохо работает теплообменник, это может привести к перегреву коробки, сказал Балашов.

К скорому выходу из строя АКП может также привести неаккуратная эксплуатация автомобиля, например, резкие старты, частые переключения во время движения. На износ коробки влияют и проблемы с внутренними механизмами (изношенные фрикционы, клапана, насос), вызванные длительным использованием или отсутствием обслуживания, предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как продлить срок службы генератора автомобиля.

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