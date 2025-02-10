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На «АвтоВАЗе» назвали ресурс двигателей Lada

АвтоВАЗ: ресурс двигателей Lada 220 тысяч километров
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Алексей Даничев/РИА Новости

Ресурс двигателей Lada составляет более 200 тыс. километров. Об этом Telegram-каналу «Поладим с Lada» сообщил глава управления проектирования силовых агрегатов «АвтоВАЗа» Григорий Лычев.

«На стадии разработки новых проектов закладывается ресурс не менее 220 тысяч километров. Минимальная конструктивная планка задана. Будет ли она выше? На это уже сильно влияет множество факторов», - сказал он.

По его словам, чтобы силовой агрегат проработал долго, важно провести бережную обкатку, прогревать мотор зимой, а также самым тщательным образом выбирать бензин, масло и другие техжидкости.

До этого директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля, независимо от типа мотора — бензинового или дизельного, может стать причиной серьезных неисправностей.

«Первым делом, чрезмерное количество масла приводит к повышенному давлению в системе, что провоцирует утечки через сальники и прокладки. В худшем случае масло может попасть в цилиндры», — сказал Константинов.

Опасность возникает, когда уровень масла превышает норму на 10–15 мм и более. При повышенном уровне масло начинает контактировать с вращающимися частями коленчатого вала, что грозит вспениванием и нарушением смазки, износу подшипников и вкладышей. При уровне, превышающем норму на 20 мм и выше, риск повреждений двигателя возрастает существенно, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что произойдет с двигателем автомобиля, если залить в него вязкое масло.

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