Сотрудник Минобороны в Южной Осетии поссорился с женой и расстрелял Lexus

В Южной Осетии сотрудник Минобороны расстрелял Lexus после ссоры с женой

В Южной Осетии сотрудник Минобороны прострелил колеса внедорожника Lexus на фоне ссоры с женой, сообщает Telegram-канал «Сапа Цхинвал».

«По данным источника «Сапы», стрельбу по машине устроил сотрудник Минобороны. Мужчина поругался с женой и был на эмоциях. Он заявил оперативникам, что нашел пистолет возле автомобиля. Сейчас в деле разбирается военная прокуратура», — отмечается в публикации.

После инцидента 34-летний мужчина явился с повинной и сдал пистолет Макарова без патронов, уточняется на сайте МВД Южной Осетии.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД, которая произвела осмотр места происшествия и изъяла 3 стреляные гильзы. Был установлен владелец автомобиля, позже объявился и сам хулиган», — отмечается в сообщении МВД.

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