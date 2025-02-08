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Россиянам рассказали, какие автотовары стали самыми популярными зимой

«СберАвто»: спрос на автомасла и смазки зимой вырос почти на треть
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В зимнее время автомобилисты чаще всего покупают автомасла, смазки и оборудование для шиномонтажа, продажи этих товаров увеличились на треть по сравнению с осенью 2024 года. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на исследование «СберАвто» и экспертов онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

«Спрос на автохимию, включая антифриз, уменьшился на 10%, в то время как на автомасла, смазки и шиномонтажное оборудование значительно возрос. Эти товары стали лидерами продаж в зимний период. Средний чек на автомасла и смазки составил 1636 рублей, а на оборудование для шиномонтажа — 7025 рублей», — говорится в сообщении.

Исследование показало, что по сравнению с 2024 годом на 29% выросли продажи домкратов. При этом эксперты рекомендуют покупателям обращать внимание на грузоподъемность и устойчивость домкрата. Также по словам аналитиков, на 14% увеличился спрос на средства для покраски машин. Обычно такие товары чаще приобретают весной и летом.

Кроме того, некоторые товары оказались особенно востребованы автомобилистами этой зимой. Например, балансировка колес, автомобильный портативный компрессор, губка с мелкопористой структурой, маскировочная пленка, очиститель карбюратора и праймер.

Ранее сообщалось, что импорт легковых машин в Россию упал в два раза.

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