Volkswagen анонсировал новый «народный» автомобиль

Volkswagen выпустит новый «народный» автомобиль в 2027 году

Компания Volkswagen планирует в 2027 году начать выпуск нового бюджетного автомобиля, сообщает Autocar.

Отмечается, что новый «народный» автомобиль получит электрическую силовую установку. В серию модель пойдет под названием Id.One или Id.1. Ожидается, что это будет небольшой пятидверный хетчбэк.

Автомобиль получит светодиодные фары прямоугольной формы с 3D-графикой, которые вместе со светящимся логотипом Volkswagen будут интегрированы в черную решетку радиатора, а также вертикально расположенные тонкие дневные ходовые огни.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил, что это будет доступный электромобиль «из Европы и для Европы».

До этого стало известно, что премиальные минивэны Hongqi HQ9 вернутся на российский рынок. Автомобиль получил одобрение типа транспортного средства, что позволяет производителю начать массовые продажи.

У минивэна семиместная компоновка салона, на третьем ряду предусмотрены места для трех пассажиров. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — передний.

Ранее были названы три плюса подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.