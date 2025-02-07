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Водителям объяснили, поедет ли авто быстрее на 98 бензине

Автоэксперт Серебряков: бензин с более высоким октановым числом нанесет вред
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Сергей Аверин/РИА Новости

Применение бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, может нанести серьезный вред силовому агрегату. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

«Указанное октановое число не является универсальным показателем качества бензина. Это всего лишь индекс детонационной стойкости топлива, характеризующий его способность противостоять самовоспламенению под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, низкое октановое число не означает низкого качества бензина. Топливо с меньшим октановым числом, которое соответствует заявленным производителем требованиям, может быть вполне качественным. При этом выбирать оптимальное октановое число нужно, исходя из конструктивных особенностей двигателя внутреннего сгорания.

Серебряков объясняет, что изменения в работе двигателя обусловлены изменениями в составе смеси и угла опережения зажигания, которые оптимизируются в зависимости от характеристик топлива. При использовании бензина с более высоким октановым числом, чем предписано производителем, может привести к неполному сгоранию топлива.

Эксперт сообщает, что выбирать бензин следует, исходя из рекомендаций производителя автомобиля. При этом использовать высокооктановый бензин нужно, когда это указано в руководстве по эксплуатации и призвано обеспечить оптимальную производительность двигателя.

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