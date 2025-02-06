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Дилеры Lada и Belgee начали «кредитную войну» в Белоруссии

Quto: в Белоруссии началась «кредитная война» между дилерами Belgee и Lada
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Belgee

В Белоруссии дилеры Belgee совместно с банками запустили льготное кредитование на покупку седанов S50 и кроссоверов X50 и X70. Фирменные программы кредитования белорусским потребителям предложили и дилеры Lada. Об этом сообщает Quto.

«В Белоруссии дилеры Belgee и Lada начали «кредитную войну». У обеих марок появились льготные кредиты», — отмечается в публикации.

По данным Quto, по программам «Белагропромбанка» и «Беларусбанка» можно купить седан Belgee S50 с первоначальным взносом 10% и ставкой 9% годовых. По окончании трехлетнего периода льготная ставка перестает действовать, процент повышается до 14,5%.

Для покупки кроссоверов X50 и X70 также предусмотрена ставка в 9%, но при большем первоначальном взносе. Собеседник издания сообщил, что российская Lada также предлагает в Белоруссии льготные условия на покупку машин, включая рассрочку на три года и льготный кредит со ставкой 8%.

Ранее стало известно, что российский автомобильный бренд Xcite столкнулся с затовариванием складов.

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