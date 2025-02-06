Россиянам рассказали, как избавиться от воды в бензобаке

«Рольф»: чтобы избавиться от воды в бензобаке, нужно слить топливо

Вода может проникнуть в бензобак во время мойки, а также из-за плохого бензина или нарушения герметичности системы. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Существует несколько способов, которыми вода проникает в систему. Так, это конденсат. Основной источник влаги — перепады температур. Например, теплым днем воздух в баке содержит влагу, а ночью он охлаждается, и вода конденсируется на стенках», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, убрать воду из бензобака можно при помощи специальных присадок, которые связывают воду и позволяют двигателю ее «сжечь» без вреда. Также можно слить топливо через сливную пробку или же просушить сам топливный бак. При этом в сложных случаях бак обычно снимают, промывают и сушат.

В случае если вода пошла дальше, Трушкова советует заменить топливные фильтры, которые первыми страдают от загрязнения.

Ранее рассказали, когда выгоднее всего покупать летние шины.