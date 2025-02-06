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Стало известно, как подешевеют Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander за 5 лет эксплуатации

Toyota RAV4 стала лидером по сохранению цены среди «недружественных» иномарок
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Karolis Kavolelis/Shutterstock

Среди популярных моделей японских и корейских кроссоверов медленнее всего дешевеет Toyota RAV4. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее остаточную стоимость Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson в четвертом квартале 2024 года.

«Продав пятилетний автомобиль, владелец мог приобрести новый Toyota RAV4, доплатив всего 31,9% от его цены в 4 квартале 2024 г. Через 10 лет эксплуатации владелец мог приобрести новый Toyota RAV4, доплатив 54,7% от его цены в 4 квартале 2024 г.», — отмечается в исследовании.

RAV4 после пяти лет эксплуатации сохранил 68% первоначальной стоимости, а после 10 лет — 45%. Пятилетний Kia Sorento сохраняет 51% своей цены, Sportage 64% Mitsubishi Pajero Sport — 59%, Outlander — 47%, Subaru Forester — 55%, Mazda CX-5 — 63%, Hyundai Tucson — 61%.

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