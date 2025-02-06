Суд арестовал руководителя «Бурятрегионавтодора»

В Бурятии суд арестовал до 3 апреля руководителя «Бурятрегионавтодора»

В Бурятии суд арестовал до 3 апреля руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина. Об этом сообщает издание «Номер один».

«Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и взял под стражу руководителя ГКУ «Управления региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» Владимира Соснина. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 3 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Сосина 4 февраля, когда он находился на работе. Мужчину вывели из здания в наручниках.

Постановление суда еще не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.

Сообщается, что Владимир Соснин менее года назад стал руководителем «Бурятрегионавтодора», госучреждения, которое занимается строительством и содержание дорог регионального значения.

Ранее массовая автомобильная авария парализовала движение на МКАД.