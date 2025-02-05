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Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать летние шины

Автоэксперт Погуляев: покупать летние шины лучше всего в сезон
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Летние шины нужно покупать в сезон, когда ассортимент максимально широкий. Об этом «Российской газете» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Летние шины поступают в розничные магазины, как правило, в феврале. Мы ожидаем, что в этом году летние шины будут дороже примерно на 10–15% по сравнению со средними ценами прошлого года. По разным брендам и размерам переоценка может немного отличаться», — сообщает эксперт.

Специалист рекомендует присматриваться к брендам шин, читать отзывы автовладельцев и экспертов уже сейчас, но выбирать лучше в сезон. Так, летом ассортимент будет максимально широким, также могут действовать акции, позволяющие сэкономить. При этом, по словам Погуляева, автомобилистам не следует затягивать с покупкой, поскольку ажиотажный спрос будет как на сезонные товары, так и на услуги шиномонтажа.

Эксперт советует брать летние шины с защитой от аквапланирования, а также — резину с четырьмя дренажами. На рынке много шинных брендов, но лучше ориентироваться на китайский премиум или средний сегмент. Если автомобилист хочет сэкономить, то следует выбирать из среднего ценового сегмента. При этом Погуляев рекомендует не покупать совсем неизвестные бренды, не имеющие истории и отзывов, а также заранее узнавать об условиях гарантии на шины.

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