Россиянам назвали четыре признака неисправной выхлопной системы автомобиля

О проблеме выхлопной системы автомобиля говорят появившиеся из-под днища громкие звуки и запах газов в салоне. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева. При этом к возникшей проблеме следует отнестись серьезно, так как вредные вещества опасны для жизни.

«Первый признак вышедшей из строя выхлопной системы — громкие звуки и резкие хлопки во время работы мотора, а также при наборе скорости. В салоне появляется неприятный запах газов, что со временем вызывает проблемы со здоровьем. Кроме того, утечка газов ухудшает работу двигателя и повышается расход топлива на 5–10%», — сказала эксперт.

Средний срок службы глушителя для легкового автомобиля — 3–6 лет, в зависимости от качества материалов и условий эксплуатации. Например, деталь из алюминизированной стали служат около 3–4 лет, а изделия из нержавеющей стали практически не требуют замены, но встречаются только на премиальных автомобилях, пояснила специалист.

Для продления срока службы глушителя надо проводить антикоррозийную обработку термостойкими эмалями — это поможет увеличить срок его жизни до 5 лет. Кроме того, следует избегать кратковременных поездок, из-за которых внутри глушителя скапливается конденсат, вызывающий коррозию, подчеркнула Габараева.

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