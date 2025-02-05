Стали известны подробности о новом дешевом кроссовере Chery для России

Новый дешевый кроссовер от Chery для России получит «робот» и полный привод

Новый недорогой кроссовер Chery Tiggo 7L будет предлагаться в России с роботизированной коробкой передач. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

«Новые кроссоверы Chery Tiggo 7L будут оснащаться роботизированной трансмиссией, а не классическими «автоматами», — рассказали порталу в пресс-службе российского представительства Chery.

Кроме того, кроссоверы будут полноприводными — соответствующие шильдики установлены на кузове автомобилей.

Никаких подробностей об оснащении Chery Tiggo 7L пока нет. В Китае автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.