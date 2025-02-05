Названы пять причин срабатывания ошибки Check Engine в автомобиле

Загоревшийся индикатор Check Engine в автомобиле означает, что электронная система управления двигателем обнаружила определенные неполадки. О наиболее распространенных из них «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«В пятерку наиболее частых причин срабатывания Check Engine входит неисправность кислородного датчика. Он отвечает за контроль уровня кислорода в выхлопных газах. Если датчик выходит из строя, двигатель начинает работать менее эффективно, увеличивается расход топлива», — пояснила эксперт.

Чтобы решить проблему, необходимо заменить датчик.

Вторая частая неполадка связана с катализатором — элементом выхлопной системы, который снижает вредные выбросы. Если он засоряется или выходит из строя, то это приводит к потере мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

Третья проблема — неисправность датчика массового расхода воздуха. Если он работает неправильно, то это приводит к неустойчивой работе двигателя. Для решения проблемы следует проверить и при необходимости заменить датчик, рассказала эксперт.

«Еще бывают проблемы с топливной системой. Это может привести к тому, что двигатель будет работать с перебоями или вообще не заведется», — пояснила Трушкова.

Эксперт добавила, что Check Engine может загореться и из-за негерметичности топливной системы или пропусков зажигания.

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