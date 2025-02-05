Автомобиль мэра Бахчисарая получил 500 штрафов за нарушение ПДД

Mash: Toyota Camry мэра Бахчисарая насобирала более 500 штрафов за два года

Автомобиль, на котором предположительно передвигается мэр Бахчисарая, насобирал 500 штрафов ГИБДД за превышение скорости с 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Администрация несколько лет арендует у государственного «Бахчисарайского Торгово-Производственного предприятия» черную Сamry 3,5 с госномером н632ео82. В 2024-м это обошлось в миллион рублей. Бонусом за последние годы прилипло больше 250 тыс. рублей издержек за слишком быструю езду», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что торопливый пассажир — мэр Бахчисарая Дмитрий Скобликов. В контракте прописано, что автомобиль предназначен для поездок по Бахчисараю и Крыму. Однако некоторые нарушения зафиксированы на трассе М4 под Тулой.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

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