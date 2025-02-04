Автомобилист пожаловался на неработающую в морозы мультимедиа Changan

Россиянин, купивший у официального дилера кроссовер Changan CS55 Plus, снял на видео отказавшую зимой мультимедийную систему своего автомобиля. Кадры опубликовал Telehgram-канал TSD PRO.

«Скинул клемму, не помогло ничего, экран не включается, постоянно мигает», — резюмировал водитель на видео.

Мужчина призвал помочь разобраться в проблеме. О том, обращался ли он с поломкой в официальный дилерский центр Changan, не сообщается. Никаких отзывных кампаний представительство бренда по этой проблеме не объявляло. На одометре автомобиля указан пробег в 2,3 тыс. километров.

Российские продажи Changan CS55 Plus начались в 2022 году. Спустя два года модель переименовали в Uni-S. Кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем, который развивает 181 л.с. (280 Нм) и сочетается с семиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Привод только передний.

В список оснащения Changan CS55 Plus входят климат-контроль, передние подушки безопасности, противоугонное устройство, цифровая панель приборов, крупный экран мультимедиа-системы и задние парктроники. Цены в России начинаются от 2,05 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России отзовут 30 тысяч Kia, в которых люди могут сгореть.