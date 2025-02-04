Россиянам рассказали о схеме мошенничества с неоформленными ДТП

Полиция задержала жителя Мордовии, который получал в страховых компаниях выплаты вместо автовладельцев, не оформивших ДТП. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленник, действуя пока еще неизвестным следствию способом, узнавал, кто из владельцев поврежденных автомобилей не оформлял ДТП, после чего сам сообщал страховым компаниям об авариях», — отмечается в публикации.

При этом он утверждал, что пассажирка автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Представляясь ее мужем, злоумышленник предоставлял поддельные паспорта и свидетельства, а также квитанции на оплату ритуальных услуг.

Задержанный обвиняется в 13 эпизодах мошенничества на общую сумму в 6,2 млн рублей. При этом реально получить от успел 2 млн рублей. Мужчина отказался давать показания следствию.

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