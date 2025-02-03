В Москве сфотографировали обновленный кроссовер GAC GS8

У одного из московских автомобильных дилерских центров сфотографирован обновленный кроссовер GAC GS8, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Это уже сертифицированная машина с российским ОТТС. По нашим ожиданиям она поступит в продажу в конце февраля или начале марта», — говорится в сообщении канала.

Отличить фейслифтинговую машину можно по новой решетке радиатора, большому логотипу GAC, а также кофру на задней двери.

Актуальная цена GAC GS8 начинается от 4 млн рублей, максимальная — 4,75 млн рублей.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.