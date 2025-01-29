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Водителям рассказали, как долго можно не платить за проезд по платным трассам

Автоэксперт Моржаретто: при оплате проезда по дороге можно «прибавить» выходные
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Максим Богодвид/РИА Новости

Неоплата проезда по платным трассам в отведенное время не всегда является основанием для начисления штрафа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена президиума общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто.

«Далеко не все знают о зафиксированной в законе возможности «прибавить» выходные и праздничные дни, как при оплате проезда по дороге, где работает система free flow, так при автоматическом аннулировании штрафа в случае погашения задолженности», — отметил эксперт.

Специалист считает, что автомобилистам больше важна стоимость проезда по платной дороге, чем сроки, в течение которых нужно оплатить проезд и погасить свою задолженность.

Сообщается, что Верховный суд РФ пришел к выводу, что неоплата проезда по платной дороге в отведенный срок в ряде ситуаций не является основанием для начисления штрафа. В некоторых случаях время на оплату увеличивается по закону. Игорь Моржаретто отмечает, что решение ВС РФ показывает, что сроки имеют большое значение.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал поддержку российскому автопрому.

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