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Россиянам назвали семь недостатков подержанной Lada Vesta

Дилер Fresh назвал семь минусов Lada Vesta с пробегом

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Lada

Один из основных недостатков подержанной Lada Vesta – маленький ресурс сцепления роботизированной коробки передач. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Кроме того, машина отличается повышенным потреблением моторного масла.

«Ресурс сцепления роботизированной коробки передач в Lada Vesta является, пожалуй, главным недостатком, который вызывает недовольство у владельцев. Отсутствие плавности при начале движения появляется уже после 5-7 тыс. километров пробега. На сегодняшний день на Lada Vesta с роботом можно установить усиленную версию сцепления, которого должно хватить как минимум на 40 тыс. километров», — рассказал Носко.

В 2024 году на Lada Vesta начали устанавливать вариатор китайской компании WanLiYang CVT18, похожий на Jatco JF015E. Эта трансмиссия склонна к перегревам и не выдерживает слишком интенсивной езды. Наиболее частая поломка у этого робота — выход из строя подшипников.

Другая неприятность — высокое потребление моторного масла, что вынуждает автовладельцев чаще обращаться в сервисные центры для его замены. Это нельзя назвать поломкой, но проблемой и дополнительной статьей расходов — вполне, отметил специалист.

Что касается ходовой части, то проблемы со стабилизаторами и амортизаторами могут начаться уже на пробеге 10 тыс. километров, отметил эксперт. Также, на модели Vesta встречаются и другие технические неприятности. Например, владельцы рестайлинговых версий отмечают, что нередко самопроизвольно включается «аварийка» и срабатывает центральный замок, появляются скрипы передних тормозных колодок при пробеге всего 8 тыс. километров, сказал Носко.

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