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Врачи тащили пенсионерку по снегу, потому что скорая не смогла подъехать к дому

В Пермском крае скорая не подъехала к дому и пенсионерку тащили по снегу
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Telegram-канал Осторожно, новости

В Пермском крае врачи тащили по снегу 93-летнюю пенсионерку, потому что автомобиль скорой помощи не смог подъехать к дому. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Правнучка 93-летней Риммы из Гремячинска рассказала «Осторожно, новости», что 13 января у пожилой женщины поднялся сахар. Родственники вызвали скорую помощь, но она не смогла проехать к дому — все подъезды были завалены снегом, который никто не убирает», — говорится в сообщении.

Уточняется, что снег расчистили только после того, как внучка пенсионерки рассказала об инциденте в социальных сетях. Девушка сообщила, что через несколько дней ее бабушки не стало.

В минздраве Пермского края заявили, что врачи своевременно оказали медицинскую помощь несмотря на то, что возникли проблемы при транспортировке пациента. Сообщается, что медикам пришлось вызывать вторую бригаду. При этом, по словам внучки, подмогу искали среди соседей.

Ранее петербуржец избил водителя скорой и блокировал дорогими иномарками выезд медицинских авто.

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