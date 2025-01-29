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Россиянам рассказали о дизайне новинки «АвтоВАЗа»

Автоэксперт Васильев: к дизайну Lada Iskra нет никаких вопросов
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«АвтоВАЗ»

Новая Lada Iskra выглядит довольно современно. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Автомобиль выглядит довольно современно и в меру агрессивно. Хорошо, что специалисты компании сумели продолжить эволюцию дизайнерского стиля от Стива Маттина. Так что к внешности Iskra даже на фоне китайцев претензий нет», — сообщает эксперт.

Егор Васильев задается вопросом, как новая Lada Iskra впишется в модельный ряд компании при том, что завод выпускает машины сегмента В. По словам специалиста, перераспределение спроса на модели автогиганта неизбежно.

Эксперт сообщает, что автомобиль построен на базе модельной платформы CMF-B, которая хорошо отработана и надежна. Представителями такой платформы были французские Logan, Sandero и Duster. Атмосферники машины объемом 1,6 л в 8-клапанном и 16-клапанном исполнениях знакомы автомобилистам по другим моделям «АвтоВАЗа». У новой модели 5-ти и 6-ти ступенчатая механика и вариатор.

Ранее Путин рассказал, какую версию Lada Iskra считает красивой.

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