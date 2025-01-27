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В России рекордно подорожал ремонт автомобилей

Fit Service: цены на ремонт автомобилей в России выросли на 30% за год
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Shutterstock/Gorodenkoff

В 2024 году средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей в России увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«По итогам 2024 года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10,2 тыс. рублей. Он вырос по сравнению с предыдущим, 2023 годом, на 30%», — сказала Овчинникова.

По словам эксперта, причин такой существенной динамики много. Помимо того, что в течение года немного увеличилась стоимость услуг и выросли цены на запчасти, изменилось и поведение автовладельцев.

Автовладельцы в 2024 году начали вкладывать в свой личный транспорт больше средств, стали стремиться сохранить и восстановить свои сильно подержанные машины. В чеках на 17% выросло число норма-часов на одного клиента, то есть появилось больше самих услуг, они стали более трудозатратными, отметила эксперт.

Кроме того, выросло количество запчастей в чеках (+1,2 шт.), ведь чем масштабнее ремонт, тем больше требуется запчастей, пояснила специалист.

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