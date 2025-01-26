Водителям рассказали, как взыскать ущерб после ДТП из-за ямы на дороге

Автоэксперт Сажин: если вы попали в дорожную яму, нужно вызвать полицию

Водителю следует вызвать полицию, если автомобиль повредил колеса в дорожной яме. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Если вы попали в неприятную ситуацию, у вас пробито два колеса, вам нанесен материальный ущерб, надо задуматься о том, как этот ущерб возместить. У любой ямы, у любой дороги есть свой хозяин, который отвечает за ее содержание. И европротокол в этом случае не поможет. Для того, чтобы оформить ДТП, нужно вызвать на место сотрудников полиции, сотрудника ГИБДД, которые зафиксируют сам факт и повреждения», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, водителю также нужно обратиться в досудебном порядке за возмещением ущерба в обслуживающую организацию. В случае, если ущерб не возместят, автомобилисту стоит обратиться в суд.

Сажин рекомендует водителям быть осторожными за рулем. Автомобилистам следует ехать с допустимой скоростью, следить за дорожным покрытием, избегать больших луж, поскольку в них могут быть ямы.

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