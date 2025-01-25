В МВД рассказали, зачем блогеры снимают видео с опасной ездой

В полиции составили портрет блогеров, которые снимают видео с опасными маневрами на дорогах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор Национального центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

«Анализ <...> видеоконтента показал, что, как правило, видеоролики публикуются блогерами-водителями в возрасте 23-30 лет с большой аудиторией подписчиков (не менее 50 тыс.), продолжительность видеороликов составляет от 1 до 15 минут в зависимости от площадки размещения», — говорится в отчете.

Среди «любимых» маневров нарушителей — перестроение при интенсивном движении, резкое торможение, превышение скорости и нарушение правил перевозки детей и подростков. В отчете говорится, что блогеры снимают подобный контент ради лайков и комментариев. Чем популярнее нарушитель в соцсетях - тем лояльнее к нему относятся, заметили в МВД.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Ранее блогерша сняла видео своего танца на перекрестке в Геленджике и получила штраф.