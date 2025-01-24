«АвтоВАЗ» начал красить автомобили Lada Niva Bronto в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Niva Travel в цвет «Платина». Об этом рассказали в сообществе Avtograd в соцсети «ВКонтакте».

«Lada Niva Bronto получила окраску еще одной металлизированной эмалью «Платина». Это в добавок к уже имеющимся «Ледниковый белый», «Черная пантера», «Кориандр» и «Несси». Всего получается 5 цветов, из которых 2 металлика», — говорится в сообщении паблика.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

В базовую комплектацию Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса. В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

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