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Попало на видео, как женщина протаранила пункт выдачи заказов в Урюпинске

В Урюпинске женщина протаранила на Audi двери ПВЗ и попала на видео

В Урюпинске Волгоградской области женщина за рулем автомобиля Audi въехала в пункт выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает Telegram-канал «Российской газеты».

«Помимо женщины в салоне иномарки находился маленький ребенок. По счастью, никто в машине и в пункте выдачи заказов не пострадал, отделались испугом. А вот оплатить ремонт даме придется», — отмечается в публикации.

На видео, размещенном в паблике «Урюпинская правда» в «Одноклассниках», видно, что водитель серебристого Audi Q7 с номерами Забайкальского края свернула с дороги к стеклянному фасаду пункта выдачи заказов. В непосредственной близости от него машина резко ускорилась, пробила стеклянные двери и частично оказалась внутри. За кадром был слышен резко усилившийся шум двигателя.

В момент ДТП у стеклянной стены сидел ребенок и стояла женщина, они не пострадали. Из врезавшейся в двери машины также вышли женщина и ребенок.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что собственник указанного пункта выдачи заказов уже проводит ремонтные работы.

«Маркетплейс проинформирует клиентов о временном закрытии ПВЗ и в случае необходимости отправит заказы пользователей на соседние пункты», — отметили в Wildberries и Russ.

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