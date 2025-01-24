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Россиянам назвали пять простых способов повышения статуса автомобиля

«Рольф» назвал пять простых способов повышения статуса автомобиля
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Кирилл Брага/РИА Новости

В России водители имеют право обновить свой автомобиль, чтобы повысить его комфорт и статус без внесения изменений в конструкцию, которые нужно регистрировать в ГИБДД. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова. Она посоветовала в первую очередь улучшить салон.

«Стандартная тканевая обивка сидений может выглядеть скучно. Чехлы из качественного материала дают новые ощущения: удобство, легкость в уходе, стильный вид», — пояснила эксперт.

Также она посоветовала обтянуть руль кожей, чтобы сделать его приятнее на ощупь. Аналогично можно обновить рычаг коробки передач. Еще один вариант улучшить салон — добавить LED-подсветку в ногах, на приборной панели или картах дверей.

Второй вариант повысить статус машины — замена штатной магнитолы на современную сенсорную с большим экраном. Благодаря этому в автомобиле появятся опции навигации, потоковой музыки и протоколы для подключения смартфона. Помимо этого, Трушкова порекомендовала установить камеру заднего вида, датчики парковки и беспроводную зарядку для телефона.

Улучшит автомобиль и замена стандартных колесных дисков и оптики на более интересные варианты, а также тонировки стекол и декоративные накладки и молдинги на кузове.

Трушкова добавила, что не стоит забывать и о мелких деталях, — например, добавлении матов шумоизоляции и электроприводов стекол. В заключение эксперт обратила внимание на подвеску.

«Установка амортизаторов с регулируемой жесткостью или спортивной подвески повысит управляемость машины», — заключила она.

Ранее стало известно, сколько россиян отрицательно относятся к китайским автомобилям.

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