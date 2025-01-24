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Национальный автосоюз будет настаивать на отзыве Changan Uni-S с «желеобразными» креслами

Национальный автосоюз потребовал проверки Changan Uni-S с «желеобразными» креслами
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Changan

Национальный автомобильный союз (НАС) будет настаивать на тщательной проверке автомобилей Changan CS55 Plus (Uni-S) и проведения отзывной кампании после публикации видеоролика с автомобилем, спинка кресла у которого сломалась при ДТП. Об этом сообщает Quto.

«Мы считаем, что в данной ситуации Росстандарт должен провести (совместно с Госавтоинспекцией и министерством здравоохранения) полноценную комплексную проверку, чтобы мы убедились: это единичные случаи, а системная проблема», — приводит издание сообщение НАС.

После публикации видео, на котором изображен Changan с переломленным сиденьем после удара сзади, пользователи сети прозвали эти кресла «желеобразными». В российском представительстве Changan усомнились в подлинности видеозаписи.

«На видео отсутствуют дата, время и какие-либо опознавательные регистрационные данные, как госномер или VIN-номер транспортного средства, чтобы идентифицировать конкретный автомобиль и конкретный случай», — цитирует Quto директора департамента послепродажного обслуживания Changan Motors Rus Алексея Андриевского.

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