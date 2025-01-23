Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После аварии с автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей

После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей

К школьному автобусу, попавшему в ДТП под Волгоградом, прибыли 10 машин скорой помощи. Об этом сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП со школьным автобусом в Октябрьском районе Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Сообщается, что медицинскую помощь в условиях стационара оказывают четверым пострадавшим детям. Один ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для оказания помощи в Октябрьский район оперативно направлена бригада врачей региональных клиник: реаниматолог, детский хирург, травматолог. В готовности находится санитарная авиация, в случае необходимости транспортировать пострадавших будут два вертолета.

По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий. РИА Новости сообщило, что в автобусе в момент аварии находилось около 20 детей.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом опрокинулся школьный автобус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами