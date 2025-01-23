После аварии с автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей

После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом госпитализировали четырех детей

К школьному автобусу, попавшему в ДТП под Волгоградом, прибыли 10 машин скорой помощи. Об этом сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП со школьным автобусом в Октябрьском районе Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Сообщается, что медицинскую помощь в условиях стационара оказывают четверым пострадавшим детям. Один ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для оказания помощи в Октябрьский район оперативно направлена бригада врачей региональных клиник: реаниматолог, детский хирург, травматолог. В готовности находится санитарная авиация, в случае необходимости транспортировать пострадавших будут два вертолета.

По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий. РИА Новости сообщило, что в автобусе в момент аварии находилось около 20 детей.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом опрокинулся школьный автобус.