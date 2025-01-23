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Россиянам назвали пять причин рекордного подорожания зимних шин

Ikon Tyres назвал пять причин рекордного подорожания зимних шин в России
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России зимние шины для легковых автомобилей за год подорожали в среднем на 10%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

«По сравнению с 2023 годом рост цен на зимние шины составил в среднем 9–11%. Динамика зависит не только от размера, но и от модели и сегмента. Хотя отмечается рост популярности шин больших дюймов (R18+) за счет увеличение доли китайских автомобилей, R15–16 остаются на лидирующих позициях», — рассказали в компании.

Основными причинами роста цен на зимние шины в России в 2024 году стали динамика цен на сырье, изменение стоимости логистики и курса рубля, рост транзакционных издержек, связанных с импортом сырья и готовой продукции, в частности из Китая, а также общий рост затрат производителей и сбытовых компаний, отметили в Ikon Tyres.

В компании подчеркнули, что рост цен на зимние шины в 2024 году находился ниже уровня фактической инфляции в стране.

Ранее россиянам рассказали о существенной разнице между дешевыми и дорогими зимними шинами.

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