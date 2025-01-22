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В России возобновится выпуск корейских автомобилей SsangYong

Корейский SsangYong снова будет производиться в России
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KGM

В России в 2025 году планируется начать выпуск автомобилей корейского бренда KGM (бывший SsangYong), сообщает «Дром» со ссылкой на собственные источники информации.

«Полным ходом идут переговоры с одним из российских предприятий, где планируется наладить сборку. Переговоры сейчас в активной фазе: предполагается, что можно успеть со стартом сборки уже в этом году», — рассказал источник «Дрому».

В 2022 году SsangYong сменил владельца и вошел в KG Group, впоследствии получив название KGM (сокращенно от KG Mobility). В модельную линейку входят кроссоверы Torres и Torres EVX, а также Musso, Musso Grand, Rexton, Tivoli и другие.

Официальный дистрибьютор машин компании на территории России — АО «РЭКС Моторс». Продажи автомобилей KGM в России начнутся в первом квартале 2025 года. Модельный ряд KGM будет представлен автомобилями как с полным, так и с передним приводом. В настоящее время автомобили бренда проходят процесс сертификации.

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