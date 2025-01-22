Россиянам рассказали, каких автомобильных марок не хватает в РФ

После ухода европейских брендов в России ощущается дефицит иномарок. Об этом журналу «За рулем» рассказал основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

«Китайские бренды, такие как Haval, Chery и Geely, активно заполняют нишу, особенно в сегменте кроссоверов и бюджетных моделей. Однако спрос на определенные категории автомобилей, ранее представленные европейскими и японскими марками, остается неудовлетворенным», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, дефицит есть в сегменте бюджетных седанов. Так, на российском рынке практически нет моделей Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan, а их китайские аналоги пока не замещают спрос. Среди электрокаров лидируют китайские автомобили Zeekr и Evolute, доля которых на рынке составляет 1%.

Стрельников отмечает, что на российском рынке сохраняется дефицит в бюджетных седанах, а также в премиальных моделях и электромобилях.

Ранее назвали китайские автомобили, которые можно покупать с пробегом.