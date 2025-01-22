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Great Wall начнет устанавливать на свои автомобили фирменную статуэтку

Автомобили Great Wall получат статуэтку, как у Rolls Royce
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autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor запатентовал статуэтку для установки на капот автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

«Напоминающий «Дух Экстаза» Rolls-Royce элемент будет использоваться на люксовых машинах новой марки GWM под названием Confidence Auto», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что первым автомобилем Confidence Auto станет 5,5-метровый седан. В движение его будет приводить подзаряжаемая гибридная установка с четырехлитровым мотором разработки Great Wall.

В портфеле Great Wall Motors уже есть несколько брендов, включая Haval, под которым выпускаются кроссоверы Tank (внедорожники), Wey (гибриды и электромобили), Ora (компактные городские электромобили), GWM (пикапы).

Автомобили, которые выпустят под новым брендом, будут позиционироваться выше, чем машины уже существующих марок Great Wall.

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