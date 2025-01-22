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Россиянам рассказали о рекордном подорожании автомобилей к концу 2025 года

«За рулем»: цены на новые авто к концу 2025 года вырастут на 15%
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Илья Наймушин/РИА Новости

Цены на новые автомобили в России к концу 2025 года увеличатся на 10-15%, сообщила порталу «За рулем» директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, сейчас лучше покупать новую машину.

«Сейчас в массовом сегменте представлены отечественные и китайские бренды авто, стоимость которых продолжает расти из-за индексации утильсбора, увеличения ключевой ставки и нестабильности курса рубля. К концу 2025 года цены станут выше на 10-15%, поэтому покупать новый автомобиль лучше сейчас», — сказала эксперт.

По ее словам, сейчас при покупке новой машины можно сэкономить до 750 тыс. рублей, так как дилеры готовы предоставить клиентам большое количество бонусов. При этом эксперт отметила, что в текущих условиях россияне чаще покупают подержанный автомобиль из-за их доступной цены.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что российский авторынок стал четвертым в Европе.

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