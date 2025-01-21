Водителям рассказали, как избежать ДТП в зимнее время

В зимнее время водителям не следует включать круиз-контроль, поскольку это может стать причиной заноса. Об этом сообщают эксперты сервиса «СберАвто».

«Если машина начинает терять сцепление, система попытается автоматически увеличить или сбросить скорость, что ухудшит ситуацию. В снегопад или гололед лучше контролировать газ вручную, чтобы адаптироваться к дорожным условиям», — советуют эксперты.

Перед длительными поездками по снегу специалисты советуют снижать давление в шинах на 0,2-0,3 бара от рекомендованного уровня. Также на зимних дорогах нужно изменить способ торможения: необходимо заранее снизить скорость, переключиться на пониженную передачу и плавно отпустить газ, если в машине АКП. С механической коробкой передач нужно сначала слегка нажать на тормоз, дать колесам зацепиться за дорогу, а после увеличить усилие.

По словам экспертов, если автомобиль занесло, то нельзя давить на тормоз, поскольку из-за блокировки колес ситуация ухудшится. При этом в экстренных ситуациях лучше тормозить об снег на обочине, потому что уход в сугроб создаст дополнительное сопротивление и уменьшит скорость автомобиля.

Также эксперты советуют не парковаться с затянутым ручником и всегда проверять, открыты ли колесные арки.

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