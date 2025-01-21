Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям рассказали, как избежать ДТП в зимнее время

«СберАвто»: на зимней дороге нужно изменить способ торможения
close
Depositphotos

В зимнее время водителям не следует включать круиз-контроль, поскольку это может стать причиной заноса. Об этом сообщают эксперты сервиса «СберАвто».

«Если машина начинает терять сцепление, система попытается автоматически увеличить или сбросить скорость, что ухудшит ситуацию. В снегопад или гололед лучше контролировать газ вручную, чтобы адаптироваться к дорожным условиям», — советуют эксперты.

Перед длительными поездками по снегу специалисты советуют снижать давление в шинах на 0,2-0,3 бара от рекомендованного уровня. Также на зимних дорогах нужно изменить способ торможения: необходимо заранее снизить скорость, переключиться на пониженную передачу и плавно отпустить газ, если в машине АКП. С механической коробкой передач нужно сначала слегка нажать на тормоз, дать колесам зацепиться за дорогу, а после увеличить усилие.

По словам экспертов, если автомобиль занесло, то нельзя давить на тормоз, поскольку из-за блокировки колес ситуация ухудшится. При этом в экстренных ситуациях лучше тормозить об снег на обочине, потому что уход в сугроб создаст дополнительное сопротивление и уменьшит скорость автомобиля.

Также эксперты советуют не парковаться с затянутым ручником и всегда проверять, открыты ли колесные арки.

Ранее рассказали, как купить автомобиль по параллельному импорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами