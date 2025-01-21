В России запустят продажи китайского конкурента УАЗа

В России начнут продавать пикап Sinotruk Bolden S7 с дизельным мотором

В России начнут продавать китайский пикап Sinotruk Bolden S7. Об этом пишет Telegram-канал No Limits.

«Машина оснащается дизельным двигателем WP2H мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 410 Нм. В пару к нему идет 8-ступенчатый «автомат». Полный привод типичный для пикапа — типа part-time с блокировкой межосевого дифференциала и пониженной передачей», — говорится в публикации.

Грузоподъемность Bolden S7 составляет до 1,05 кг. Рамная конструкция кузова сделана из оцинкованной стали. Среди доступных опций — камера 360 градусов с функцией «прозрачный капот», дополнительные маты шумоизоляции и т.д. Стоимость машины объявят позднее. Продажи ожидаются во второй половине 2025-го.

Марка VGV, известная в России, является дочерним предприятием производителя грузовиков Sinotruk.

До этого стало известно, что в России в начале 2025 года начнутся продажи корейского внедорожника Rexton от компании KGM, который раньше продавался под брендом SsangYong.

Rexton для российского рынка получил бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 225 л.с. (350 Нм) в сочетании с 6-шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и полным приводом с подключаемой понижающей передачей.

Ранее китайский автобренд JAC анонсировал три новинки для России.