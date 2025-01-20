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Мошенники выманили у основателя «Рок-академии» Ламзина Infiniti QX80

Мошенники выманили Infiniti QX80 у основателя «Рок-академии» Игоря Ламзина
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Академия «Москворечье»

Телефонные мошенники вынудили известного рок-гитариста Игоря Ламзина продать внедорожник Infiniti QX80 и перевести им деньги, сообщает Telegram-канал Mash.

«Со сделки рок-музыкант получил 1,1 млн руб. и сразу отдал их мошенникам. Те обещали вернуть автомобиль уже завтра, но концовку, думаем, вы знаете», — отмечается в публикации.

По данным Mash, мошенники обманули 62-летнего основателя «Рок-академии» по стандартной схеме. Они сообщили Ламзину, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и убедили оформить кредит, а деньги перевести на другой счет. После этого музыкант отправился в банк и хотел получить займ в 300 тыс. рублей, но ему отказали в выдаче кредита.

Затем мошенники нашли покупателя на принадлежащий гитаристу дорогостоящий внедорожник и убедили его продать QX80 за 1,1 млн рублей.

При этом, по данным классифайдов, Infiniti QX80 продаются в России по цене от 2 млн рублей за автомобиль 2013 года с пробегом порядка 200 тыс. км до 24 млн рублей за новый автомобиль 2024 года выпуска, поставляемый по параллельному импорту.

Ранее стало известно, что объемы экспорта китайских машин в Россию достигли $12,5 млрд в 2024 году.

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