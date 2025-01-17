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Lexus назвал два автомобиля, которые снимет с производства

Lexus откажется от спортивных купе RC и RC F
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Lexus

Lexus намерен снять с производства спортивные купе RC и RC F, компания выпустила прощальные версии этих автомобилей.

«После десятилетия на рынке и более 90 тыс. проданных машин в 62 странах и регионах Lexus RC и RC F будут официально сняты с производства в конце этого модельного года», — отмечается в сообщении Lexus.

Производство автомобилей завершится в ноябре 2025 года. На рынке США самое мощное купе RC F в прощальной версии Final Edition будет стоить $94 тыс. (₽9,6 млн). Автомобиль оснащен атмосферным мотором V8 рабочим объемом 5 литров и мощностью 472 л.с. В наличии адаптивная подвеска, кованые колесные диски и тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами сзади и шестипоршневыми спереди.

RC F Final Edition будет доступен с четырьмя цветами кузова. Он получит интерьер с отделкой из черной и красной кожи, премиальную аудиосистему Mark Levinson и 10-дюймовый сенсорный экран.

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