Водителям рассказали, как лучше считать интервал для замены масла

Ресурс моторного масла зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский.

«Ресурс моторного масла зависит от нескольких факторов: условия эксплуатации, в том числе при экстремальных температурах (повышенных или пониженных), городская, горная местность, езда с прицепом, спортивный стиль езды, а также качество топлива и состояние двигателя», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, в сервисных книжках автопроизводители часто прописывают, когда стоит менять моторное масло, исходя из километров пробега. Однако водители не всегда обращают внимание, что автопроизводитель указывает и регламент для нормальных условий эксплуатации и отдельно для тяжелых.

Сосновский также отмечает, что для современных машин условия эксплуатации определяются автоматическим блоком управления по сигналам соответствующих датчиков. Так, водителям, которые соблюдают межсервисный интервал, исходя из условий эксплуатации и выбора масла, следует просто ориентироваться на предписанный автопроизводителем пробег или сигналы на бортовом компьютере, которые оповещают о необходимости пройти техобслуживание.

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