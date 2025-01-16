На видео попало, как челябинец не пропустил скорую, которая ехала к пациенту с инфарктом

В Челябинске на видео попало, как Chevrolet не пропустил скорую

В Челябинске 15 января водитель на машине Chevrolet Lacetti не пропустил автомобиль скорой помощи, которая ехала к пациенту с инфарктом. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Наверное, не от большого ума водитель хетчбэка Chevrolet Lacetti с госномером О 760 ХС 154 вечером в среду отказался пропускать скорую помощь на светофоре на улице Сибиряков-Гвардейцев», — говорится в сообщении.

Медицинские работники, которые ехали к пациенту с инфарктом, запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что автомобиль Chevrolet Lacetti подъезжает к пешеходному переходу, останавливается и ждет, пока на светофоре загорится зеленый свет. После этого выезжает вперед, и только тогда у водителя скорой помощи получается обогнать челябинца.

При этом видно, что у машины скорой помощи был включен специальный звуковой сигнал и проблесковые маячки, которые указывают другим участникам движения, что нужно уступить дорогу.

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