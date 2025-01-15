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Россиянам назвали самые популярные дизельные автомобили

«Рольф» назвал 10 популярных автомобилей с дизельными моторами
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Павел Бедняков/РИА Новости

Большинство популярных в России подержанных автомобилей с дизельным двигателем в 2024 году — это модели немецкого автопроизводителя BMW. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань.

«Возглавляет рейтинг BMW 5 Series VII поколения (2017-2020). Средняя цена продажи составила 3,6 млн рублей. Отрыв от второго места очень существенный. И там еще один «баварец» — Х5 III поколения (2013-2018), средняя цена машины — 3,8 млн рублей. Замыкает тройку кроссовер Audi Q7 II генерации (2015-2019), средняя цена которого составляет 4,3 млн рублей», — сообщил Головань.

На четвертом месте оказалась еще одна модель BMW — купе-кроссовер X6 второго поколения, выпускавшийся в 2014-2019 годах. Средняя цена такого автомобиля составляет 4,2 млн рублей. За ним следуют рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200, BMW 3 Series (2018-2022 годов выпуска), Kia Carnival, BMW X3 третьего поколения, Hyundai Santa Fe (2018-2024 годов) и Range Rover Evoque.

Ранее выяснилось, что российскому бренду Evolute грозит закрытие.

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